Valdivia treina com o grupo e Oswaldo esboça o time para o clássico

O Palmeiras se prepara para enfrentar o Santos nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, e Oswaldo de Oliveira já deu indícios de que não deve mexer no time que vinha jogando até a partida contra o Bragantino, quando nove titulares ficaram de fora. E o meia Valdivia apareceu treinando com bola com os companheiros e o seu retorno ao time parece próximo.

O técnico comandou um treino em que na primeira parte houve trabalhos físicos e aquecimento com bola. Valdivia foi um dos participantes, enquanto Zé Roberto ficou na academia fazendo fortalecimento muscular e Amaral realizou tratamento para se recuperar de uma lesão na coxa direita sofrida na partida contra o Bragantino. Na segunda parte da atividade, o treinador comandou um coletivo em que esboçou o time que vai enfrentar o Santos.

A formação titular foi a seguinte: Fernando Prass; Lucas, Tobio, Vitor Hugo e João Paulo; Gabriel, Arouca, Robinho, Allione e Dudu; Cristaldo. A equipe reserva foi montada no esquema 4-3-3 para tentar lembrar a formação santista. O time foi Jailson; João Pedro, Jackson, Victor Ramos e Victor Luis; Andrei, Renato e Cleiton Xavier; Maikon Leite, Gabriel Jesus e Leandro Pereira.

Durante o coletivo Valdivia foi para outro campo fazer um treino tático de dois toques com outros atletas, entre eles Wellington, Ryder, Ayrton e Julen. Pouco antes de terminar o treino ele deixou o gramado e foi para a academia. O chileno está fora da partida contra o Santos e tem chance de estrear na temporada diante do XV de Piracicaba, domingo, no Allianz Parque.

O elenco do Palmeiras volta aos treinamentos nesta terça-feira à tarde e depois já viaja para Santos. A equipe alviverde é a líder disparada do Grupo C da competição com 18 pontos, contra dez da vice-líder Portuguesa.