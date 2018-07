Valdivia treina com o grupo em atividade cheia na Academia de Futebol

SÃO PAULO - O Palmeiras deverá ter força máxima no clássico de domingo, contra o Corinthians, pela oitava rodada do Paulistão. Nesta quarta-feira pela manhã, na Academia de Futebol, na Barra Funda, Gilson Kleina comandou um treino tático com todos os titulares à disposição para manter a campanha invicta na competição.

Apenas três jogadores, todos reservas, não participaram da atividade com o grupo principal. O zagueiro uruguaio Victorino segue no departamento médico, por conta de uma pancada na panturrilha. Já o lateral-direito Bruno Oliveira e o volante Renato treinaram em separado, ainda recuperando a forma física. Os dois devem ficar pelo menos uma semana fora de combate.

Até Valdivia treinou normalmente no gramado. O jogador, que geralmente fica fazendo fortalecimento muscular na academa, participou da atividade durante todo o tempo.

Com sete vitórias em oito jogos, o Palmeiras segue invicto no Paulistão, mas perdeu os 100% de aproveitamento depois de empatar em 1 a 1 com o Audax, domingo passado. No próximo, pega o Corinthians às 16h, novamente no Pacaembu. O rival vem de cinco jogos sem vencer.