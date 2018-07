Valdívia treina com titulares e deverá ser novidade no Atlético-MG contra a Ponte

O meia Valdívia treinou entre os titulares nesta quinta-feira na Cidade do Galo e deverá ser a novidade do Atlético Mineiro para a partida contra a Ponte Preta, no domingo, às 16 horas, em Campinas, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Valdívia, que chegou ao clube em maio deste ano por empréstimo, vindo do Internacional, foi escolhido pelo técnico Rogério Micale para atuar em um meio-de-campo mais ofensivo, com apenas dois volantes - Adílson e Elias -, um a menos do que a formação utilizada diante do Fluminense, quando os dois titulares estavam suspensos.

Outra novidade no trabalho tático comandado por Micale foi a presença do atacante Clayton, que retornou de empréstimo do Corinthians nesta semana. O jogador havia sido envolvido em uma troca com o meia Marlone até o fim desta temporada, mas o clube mineiro solicitou o retorno dele antecipadamente. Já Marlone continuará na equipe atleticana até o fim do acordo com os paulistas.

O goleiro Victor (gripado) e o zagueiro Gabriel (com dores na região do abdômen) não participaram do treinamento. O volante Gustavo Blanco (tendinite no tornozelo esquerdo) e o zagueiro Felipe Santana (edema na coxa direita) seguem no departamento médico do time mineiro.

O embate contra a equipe ponte-pretana é considerado fundamental para a reação do Atlético Mineiro no Brasileirão. O zagueiro Leonardo Silva, capitão do time, disse em entrevista coletiva nesta quinta que confia no potencial do elenco e na recuperação do clube no nacional.

"É difícil jogar lá contra a Ponte Preta, é uma equipe que marca muito forte, com a pressão da torcida e que também leva muito perigo no contra-ataque. Então, vamos fazer um jogo inteligente para que a gente consiga se equilibrar dentro do campo e trazer uma vitória", projetou Leonardo Silva.

Dono de uma campanha bastante irregular, o Atlético Mineiro ocupa a 13ª posição na tabela do Brasileirão, com 26 pontos, um a menos que a Ponte Preta, atualmente na 11ª colocação no certame.