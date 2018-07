Valdivia treina como titular no Palmeiras e deve atuar no domingo

O Palmeiras provavelmente terá um grande reforço para a decisão de domingo diante do Atlético-PR. Principal jogador da equipe, o meia Valdivia se recuperou de um problema muscular, treinou normalmente entre os titulares nesta quinta-feira e mostrou que está pronto para a partida no Allianz Parque, que pode garantir o clube na elite do Campeonato Brasileiro.

Mas nesta quinta ele participou sem nenhuma limitação do treino tático, com portões fechados, comandado por Dorival Júnior na Academia de Futebol. A presença do chileno é considerada fundamental para uma equipe que depende de sua criatividade para marcar gols. Vale lembrar que o Palmeiras precisa da vitória para se garantir na Série A. Em caso de tropeço, terá que torcer contra Vitória e Bahia.

Além de Valdivia, o zagueiro Tobio, que se recupera de problema muscular, pode voltar ao time. Um reforço certo é o outro defensor titular, o jovem Nathan, de 19 anos, que cumpriu suspensão diante do Inter. Mesmo com esses retornos, Dorival Junior preferiu fechar o treino desta quinta e esconder a escalação para o confronto decisivo de domingo.

Valdivia estava com um edema na coxa esquerda, lesão sofrida quando defendia a seleção chilena no mês passado. Desde então, desfalcou o Palmeiras contra o Sport, atuou bem abaixo de suas condições por 45 minutos diante do Coritiba, e ficou de fora mais uma vez contra o Inter, no último sábado.