Valdivia treina e confirma retorno no domingo

SÃO PAULO - Depois do empate com o Vasco, na noite passada, o elenco do Palmeiras voltou às atividades nesta quinta-feira, em preparação para o jogo com o Bahia, domingo, no Pituaçu, em Salvador. O meia Valdivia foi o destaque da atividade.

O chileno treinou normalmente, ao lado dos reservas, e mostrou estar pronto para voltar ao time no fim de semana. Ele participou do trabalho tático comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari em campo reduzido. Na sequência, treinou finalizações, enquanto os titulares fizeram trabalho de recuperação na academia.

Ele desfalcou o Palmeiras nos últimos três jogos por conta de suspensão. Sem poder jogar, o meia chegou a ser convocado pela seleção do Chile, mas foi cortado de última hora por indisciplina. "O Valdivia é sempre importante. É um jogador de seleção e é bom ter a volta dele", comemorou o atacante Luan.

Autor do gol no empate com o Vasco, Luan também exaltou nesta quinta o gerente de futebol César Sampaio. "Desde que chegou, ele mostrou que sabe a hora de conversar, de passar a mão na cabeça ou falar duro. Ele está sendo fundamental neste fim de campeonato", comentou o atacante.