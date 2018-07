Valdivia treina e faz trabalho físico no Palmeiras

O meia Valdivia foi uma das novidades do treinamento do Palmeiras na manhã desta quinta-feira, na Academia de Futebol. Após uma frustrada negociação com o Al Fujairah, dos Emirados Árabes, o chileno retornou aos trabalhos e após conversar e rever os companheiros, foi para o gramado, participou do aquecimento e depois fez uma atividade visando a parte física.

O jogador fez um trabalho ao lado do atacante Rodolfo e do volante Josimar, que estão com desgaste físico. Valdivia, que apareceu com um bigode, vai dar entrevista coletiva às 13 horas na Academia de Futebol para falar, provavelmente, sobre a confusa negociação com os árabes e seu destino agora. Durante o treino, o chileno arriscou algumas embaixadinhas, mas apresentava um semblante mais sério do que o normal.

Outra novidade do treino do Palmeiras foi a presença do volante Eguren, recuperado de lesão na coxa esquerda. O uruguaio já está liberado do departamento médico e pode voltar ao time domingo, contra o Atlético-MG, no Independência, em Minas, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras precisa dos pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

Já o goleiro Fernando Prass fez uma atividade em que forçou o impacto nas quedas no chão com a bola. Ele se recupera de uma cirurgia no cotovelo direito e a previsão é de que o goleiro retorne aos gramados somente no fim do mês.