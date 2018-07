Valdivia treina em separado e segue como dúvida no Palmeiras

SÃO PAULO - O meia Valdivia foi a principal novidade do treinamento desta segunda-feira à tarde no Palmeiras, quando o elenco se reapresentou depois do empate de domingo com o Catanduvense. O chileno, que não atuou em Catanduva por conta de uma pancada no tornozelo direito, levada na quarta, contra a Portuguesa, voltou a treinar com bola, mas em separado do elenco.

O jogador fez uma atividade de movimentação com bola sob a supervisão do auxiliar de preparação física Marco Aurélio Schiavo. A presença de Valdivia no duelo diante do Mogi Mirim, na quarta-feira, às 22h, no Pacaembu, pela quarta rodada do Paulistão, vai depender do treinamento desta terça-feira, o último antes da partida.

Enquanto Valdivia trabalhava com Schiavo, os jogadores que enfrentaram a Catanduvense fizeram uma atividade de recuperação, com musculação, massagem e hidromassagem. Já o restante do grupo realizou um trabalho com bola em campo reduzido, sob o comando de Luiz Felipe Scolari.

Os dois estrangeiros contratados para a temporada não treinaram à tarde. O zagueiro Román treinou pela manhã e foi liberado do no período vespertino para resolver pendências de documentação. Já o atacante Hernán Barcos viajou nesta segunda-feira para Assunção, no Paraguai, para tirar o visto de trabalho. Os dois devem ficar à disposição de Felipão para o jogo contra o Santos, domingo, em Presidente Prudente.