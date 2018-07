Valdivia treina, mas ainda é dúvida para o clássico

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari ainda não sabe se poderá contar com o meia Valdivia para o clássico deste domingo, contra o São Paulo, em Presidente Prudente. Em processo de recuperação, o chileno fez um treino leve nesta sexta-feira, mas ainda é dúvida para o duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Paulista.

Valdivia correu em volta do gramado e fez um trabalho de movimentação com bola junto do preparador físico Marco Aurélio Schiavo. Ele ainda está em processo de reabilitação, após sofrer uma lesão muscular na coxa direita. Sua participação no clássico só será definida no treino deste sábado.

Além de Valdivia, treinaram nesta sexta, sob forte chuva, os jogadores que não foram titulares no empate por 1 a 1 com o Oeste, na noite de quinta. Já os titulares fizeram apenas um treino regenerativo, com musculação, massagem e hidromassagem.

Por enquanto, as baixas confirmadas para o clássico são o zagueiro Thiago Heleno, o atacante Fernandão, o meia Luan. O zagueiro Henrique voltará a ficar à disposição de Felipão após cumprir suspensão na quinta.

A delegação do Palmeiras viajará para Presidente Prudente logo após o treino da manhã, na Academia de Futebol, em São Paulo.