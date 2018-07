Valdivia treina, mas ainda é dúvida para o próximo jogo do Palmeiras

SÃO PAULO - Ainda não foi nesta quinta-feira que Gilson Kleina confirmou a escalação de Valdivia para o jogo do Palmeiras de domingo, contra o União Barbarense, no Pacaembu, pela 9.ª rodada do Paulistão. O meia participou do coletivo somente nos minutos finais da atividade e deve ficar no banco de reservas no fim de semana.

Valdivia entrou no lugar de Souza na segunda parte do coletivo, após fazer fortalecimento muscular na academia. Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, o chileno é esperado para voltar ao time no domingo, apesar da cautela demonstrada pelo treinador em suas últimas entrevistas.

Por essa razão, o meia deverá entrar em campo no somente no segundo tempo para ganhar ritmo de jogo, visando a segunda partida do time na Copa Libertadores. O Palmeiras enfrenta o Libertad, no Paraguai, pela segunda rodada do Grupo 2.

Já o atacante Kleber, um dos reforços do time para a temporada, pode ficar fora até da lista de relacionados para o jogo do Paulistão. Cotado para ser ao menos reserva, ele também só entrou na parte final do treino desta quinta-feira. E integrou a equipe reserva. Antes fez trabalho físico e atividades em separado.

Assim como Valdivia, Kleber está voltando de lesão. E poderia reforçar o desfalcado ataque palmeirense já no fim de semana. No entanto, o atacante pode ganhar mais um tempo para se preparar antes da estreia.

Antes de contar com o chileno no treino desta quinta-feira, Gilson Kleina mandou a campo o mesmo time que empatou com o Corinthians e venceu o Sporting Cristal, pela Libertadores: Fernando Prass; Weldinho, Henrique, Maurício Ramos, Marcelo Oliveira; Vilson, Márcio Araújo, Souza e Wesley; Vinícius e Patrik Vieira.

O treinador vai definir o time no último coletivo da semana, na tarde desta sexta-feira.