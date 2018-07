Valdivia treina no campo após lesão e pode reforçar o São Paulo

O elenco do São Paulo teve folga na sexta-feira e voltará ao batente neste sábado, às 10h30, no CT da Barra Funda. Mas enquanto quase todos descansavam, o meia Valdivia treinava no campo, se preparando para tentar voltar ao time o mais rápido possível. A expectativa é que ele possa estar no próximo duelo do tricolor.

Valdivia foi contratado por empréstimo no início do ano e, após um começo tímido, passou a ser um dos principais jogadores da equipe. Ele já fez dois gols e deu o mesmo número de assistências em 11 partidas com a camisa do São Paulo. Só que ele se machucou no segundo jogo das quartas de final do Campeonato Paulista, contra o São Caetano, e desde então não atuou.

O jogador teve um estiramento na região posterior da coxa esquerda e desfalcou o time nos duelos contra o Corinthians e Atlético-PR. Enquanto isso, fez a programação da comissão técnica, com exercícios preventivos e de fisioterapia, e também atividades físicas com bola. Nesse processo, está tendo a companhia do zagueiro Anderson Martins, que está com dores na região dorsal.

A expectativa é que Valdivia possa estar à disposição do técnico Diego Aguirre na quinta-feira, quando o time vai estrear na Copa Sul-Americana diante do Rosário Central, no estádio Gigante de Arroyito, pela primeira fase da competição. Os próximos dias serão decisivos para saber se o jogador terá condições de viajar com a delegação.