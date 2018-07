Valdivia treina no campo e pode voltar no clássico com o São Paulo

SÃO PAULO - O técnico Luiz Felipe Scolari teve uma boa notícia no treino desta segunda-feira no Palmeiras. O meia Valdivia, recuperado de lesão na parte posterior da coxa direita, realizou atividade física no campo e foi liberado pelo departamento médico. Assim, ele pode voltar à equipe no clássico com o São Paulo, no próximo domingo.

Apesar da recuperação, o jogador está fora do confronto diante do Oeste, nesta quinta-feira. "Nesta quinta-feira é impossível ele jogar, mas para o clássico vamos esperar a avaliação do Anselmo (Sbragia, preparador físico) e a evolução do jogador", disse o médico do Palmeiras, Otávio de Vilhena.

Valdivia não joga desde o dia 5 de fevereiro, quando sofreu a contusão no clássico diante do Santos. Com a liberação por parte do departamento médico, ele depende apenas de uma evolução física para voltar a atuar.

Mesmo sem o chileno, o Palmeiras vive boa fase no Campeonato Paulista e está na liderança, com 20 pontos. Nesta quinta-feira, a equipe recebe o Oeste no Pacaembu, às 19h30, pela nona rodada, enquanto o clássico diante do São Paulo, no próximo domingo, acontecerá em Presidente Prudente, às 16 horas.