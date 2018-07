Valdivia treina no Palmeiras, mas Henrique fica fora

SÃO PAULO - O treinamento do Palmeiras na manhã desta segunda-feira na Academia de Futebol não contou com a presença do zagueiro Henrique, que está com conjuntivite. O capitão do time deve treinar em separado até a próxima quinta-feira, por precaução, para evitar que algum companheiro seja contagiado.

Em compensação, o meia Valdivia trabalhou normalmente com o restante do elenco. No sábado, o chileno ficou fora do jogo-treino contra o São Bernardo, vencido por 2 a 0, na Academia de Futebol, por causa de um corte no pé. Agora, porém, ele está liberado para treinar sem restrições.

Além de Henrique, a outra ausência no treinamento do Palmeiras foi o volante Léo Gago, que segue em recuperação de uma cirurgia no tornozelo direito. Em fase final de recuperação de lesões, Kleber, Renato e Vilson apenas realizaram trabalhos físicos sob supervisão do preparador Marco Aurélio Schiavo.

Divididos em dois grupos, os jogadores do Palmeiras fizeram em um dos lados do campo jogos em campo reduzido. No início, eles só podiam dar dois toques na bola, mas depois passaram a atuar sem restrições. Enquanto isso, outra parte do grupo realizou uma atividade de finalizações.

Em terceiro lugar na Série B, com 12 pontos, o Palmeiras volta a entrar em campo no dia 6 de julho, quando vai enfrentar o Oeste, em partida marcada para Presidente Prudente, válida pela sétima rodada da divisão de acesso.