Valdivia treina normalmente e reforça o Palmeiras

SÃO PAULO - O Palmeiras ganhou um importante reforço para o jogo desta quarta-feira contra o Mogi Mirim, às 22 horas, no Pacaembu. Isso porque o meia Valdivia, que desfalcou a equipe diante do Catanduvense, domingo, participou normalmente do treino coletivo desta terça-feira e não terá problemas em entrar em campo pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O chileno se recuperava de uma pancada no tornozelo direito, levada no jogo de quarta-feira passada, diante da Portuguesa. Depois de perder alguns treinamentos, ele voltou a trabalhar com bola na segunda-feira, mas em separado do grupo. Nesta terça, Valdivia se uniu aos companheiros para o coletivo, levou pancadas e não reclamou, mostrando estar pronto para reforçar o Palmeiras.

Na atividade, Valdivia ganhou um novo companheiro de meio-campo. Isso porque Felipão optou por escalar Patrik no lugar de Maikon Leite, adiantando Luan para o ataque. Outra modificação no time titular foi a saída de Ricardo Bueno para a entrada de Fernandão.

Desta forma, o time teve Deola; Cicinho, Leandro Amaro, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Marcos Assunção, Patrik e Valdivia; Luan e Fernandão. No segundo tempo do coletivo, saíram Luan e Marcos Assunção para as entradas de Daniel Carvalho e João Vitor.

Outra novidade no treino foi a participação do lateral-direito Artur, contratado junto ao São Caetano. Ele atuou na equipe reserva, apesar de ainda não ter sido apresentado oficialmente. O clube ainda não terminou de acertar a documentação do jogador. Também em busca da regularização, Barcos e Román estão tirando visto de trabalho e não treinaram.