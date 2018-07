Valdivia vê desvantagem do Palmeiras em semifinal no Pacaembu

O anúncio de que a partida entre Palmeiras e Corinthians, pela semifinal do Campeonato Paulista, será no Pacaembu não agradou o meia Valdivia. Contando com o mando de campo, por ter melhor campanha, mas ainda sem o Palestra Itália, que segue em reformas, o clube poderia ter levado a partida para o Morumbi, de acordo com o jogador.

"Se fosse no Morumbi, o campo não seria nem nosso nem do Corinthians. No Pacaembu o Corinthians está mais acostumado a jogar, fez a campanha inteira do Paulista jogando lá", declarou, nesta segunda-feira, em entrevista ao SporTV.

O jogador chileno voltou a ser assunto nos últimos dias por conta de seu estilo em campo, abusando da habilidade. No último domingo, contra o Mirassol, pelas quartas de final, e na quinta anterior, contra o Santo André, pela Copa do Brasil, ele foi alvo de diversas faltas duras dos adversários, que reclamaram de provocações.

"Os jogadores do Mirassol estavam exaltados. Se eu dou o drible e o zagueiro chega em cima de mim, eu vou para cima de novo. Quem me marca melhor é aquele que não fala nada. Quem fala é porque não tem recurso. Não adianta intimidar. Quem não fala nada é porque tem bola para jogar", afirmou.

