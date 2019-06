Valdivia vê evolução no Vasco e diz estar adaptado à função de 'falso 9'

Autor de dois gols na vitória sobre o Madureira, em jogo-treino disputado na última terça-feira, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, o meia Valdivia apontou evolução tática no Vasco, apesar do pouco tempo de treinamento do técnico Vanderlei Luxemburgo, que chegou ao clube há pouco mais de um mês.

"A expectativa é boa, pois trabalhamos de forma intensa a parte física, uma coisa que eu estava precisando muito. Estamos treinando muito e bem, por isso tivemos um grande desempenho no jogo-treino. Cada jogador atuou por 45 minutos, mas deu para ver que o nosso time está melhorando, evoluindo taticamente. Acredito que estamos bem encaminhados. Tenho certeza que as coisas vão começar a dar certo", afirmou o meio-campista, em entrevista coletiva, nesta quarta-feira.

Utilizado como um "falso 9" por Luxemburgo, Valdivia, que é armador de origem, afirmou que tem se adaptado bem à nova função. "É uma função bem diferente, mas que já fiz algumas vezes durante a minha carreira. Quando você joga com três volantes e três atacantes, o importante é ter sempre alguém para ficar flutuando atrás dos volantes do time adversário. Estou treinando e me adaptando. Se tiver que jogar ali para ajudar o time, buscarei dar o meu máximo e fazer gols".

Há pouco mais de dois meses no Vasco, Valdivia enumera elogios ao falar do comando de Luxemburgo no time cruzmaltino. "Ele é um dos melhores treinadores com quem trabalhei. Passou uma experiência grande para nós, falando principalmente da história do Vasco, da grandeza do clube. Está nos ajudando muito e espero que siga assim. Ele é um treinador que cobra bastante, então procuramos sempre estar muito focados", disse.

O Vasco volta a jogar no dia 13 de julho, quando terá pela frente o Grêmio, em Porto Alegre, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe é a 15.ª colocada na tabela de classificação, com nove pontos, ao somar duas vitórias, três empates e quatro derrotas.