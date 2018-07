VÍDEO - Valdivia volta a marcar um gol após mais de um ano de jejum

O chileno Valdivia marcou seu primeiro gol nos Emirados Árabes Unidos vestindo a camisa do Al Wahda, neste domingo (25). O gol não foi só o primeiro dele no novo time, mas também o seu primeiro em partidas oficiais em todo o ano de 2015. Em dez jogos pelo Palmeiras, oito pela seleção do Chile e três pelo Al Wahda, o meia não havia balançado as redes. Veja os gols da partida abaixo: (gol do Valdivia a partir do minuto 3:42)

O gol de Valdivia encerra um jejum ainda maior. Ele não marcava em partidas oficiais há 1 ano e quatro meses, desde a Copa do Mundo de 2014. Na ocasião, Valdivia fez um dos gols da vitória chilena contra a Austrália, no dia 13 de junho do ano passado.

Em 2015, no entanto, Valdivia marcou em um amistoso do Chile contra El Salvador, em junho.

O gol feito pelo chileno neste domingo foi feito após limpar dois marcadores e bater de fora da área. Mas, foi apenas o tento de honra do Al Wahda contra o Al Ahli, na derrota por 3 a 1. Os gols do Al Ahli foram marcados pelos brasileiros Everton Ribeiro, duas vezes, e Lima.