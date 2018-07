Valdivia volta a ser relacionado no Palmeiras para terça

Valdivia retornou a São Paulo no sábado, no dia seguinte à vitória do Chile por 3 a 0 sobre a Venezuela, em Santiago, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2014. A comissão técnica chilena e a do Palmeiras em comum acordo acharam melhor que o jogador voltasse ao Brasil em vez de atuar no amistoso contra a Espanha, que acontecerá nesta terça, na Suíça.

Com isso, Valdivia pode fazer os trabalhos regenerativos e ter condições de jogar nesta terça-feira. O último jogo dele pelo Palmeiras foi no empate em 2 a 2 com o Ceará, em Fortaleza, no dia 31 de agosto.