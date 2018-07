Valdivia volta a treinar na próxima semana, diz médico

SÃO PAULO - O médico do Palmeiras, Rubens Sampaio, revelou nesta quarta-feira que o meia chileno Valdivia vem tendo uma boa recuperação da lesão muscular na coxa direita. Assim, a previsão é de que o jogador volte a treinar com o restante do elenco na semana que vem, podendo até retornar ao time no clássico com o São Paulo, no dia 26 de fevereiro, em Presidente Prudente.

Valdivia sofreu a contusão muscular durante o primeiro tempo do clássico contra o Santos, realizado em 5 de fevereiro, em Presidente Prudente. A previsão inicial dos médicos era de que ele ficaria cerca de 15 dias em tratamento, o que deve ser concretizado com o seu retorno aos treinamentos na próxima semana.

"A recuperação dele está boa, está sem dores na região da coxa", contou o médico do Palmeiras nesta quarta-feira, adiantando que Valdivia será liberado para voltar a treinar na semana que vem. Ele não quis, porém, confirmar a presença do meia chileno no clássico com o São Paulo. "É possível, mas temos que levar várias coisas em consideração. Tem a viagem, num campo que é grande e numa cidade quente."

Ao falar também sobre o atacante Luan, que passará por uma cirurgia no pé esquerdo na tarde desta quinta-feira, o médico Rubens Sampaio admitiu que ele está praticamente fora da disputa do Paulistão - o campeonato acaba no começo de maio, sendo que a recuperação do jogador está prevista para durar cerca de 10 semanas.