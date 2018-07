Valdivia volta ao Chile e decide o seu futuro no início de agosto

A negociação envolvendo o meia Valdivia pode sofrer uma reviravolta. O jogador tem tudo certo com o Al Fujairah, dos Emirados Árabes, mas segundo o site The National, dos Emirados, o Al Ahli entrou forte na briga para levar o meia, que ainda tem contrato com o Palmeiras. Seu futuro será definido só no começo do mês que vem.

O Estado conversou com pessoas ligadas ao jogador e ao Palmeiras e todos admitiram surpresa com a notícia divulgada pelo jornal árabe. Pelo acordo feito entre o jogador e o Al Fujairah, ele foi até o país para acertar salários, conhecer a estrutura e ser apresentado e ganhou alguns dias de folga para descansar, já que disputou a Copa do Mundo. Assim, ele tem marcado o retorno para os Emirados Árabes no dia 4 de agosto.

Nenhum dos envolvidos sabe de qualquer interesse do Al Ahli, que já tentou contratar o meia algumas vezes enquanto ele atuava pelo Palmeiras. Em uma das tentativas, chegou a acertar salários com o jogador e valor com o presidente Arnaldo Tirone, mas na hora de selar o acordo, o dirigente resolveu que o chileno deveria ficar.

Valdivia ainda tem contrato com o Palmeiras, mas a chance dele retornar ao clube é bem pequena no momento. A ideia é que ele se acerte com algum clube árabe.