Valdivia volta ao Inter lesionado, será operado e coloca Olimpíada em risco Uma das principais revelações do futebol brasileiro na temporada, o meia Valdivia não joga mais este ano, vai perder o Campeonato Gaúcho e a Copa Sul-Minas-Rio e corre sério risco de ficar fora também dos Jogos Olímpicos do Rio, no ano que vem. O jogador voltou ao Inter nesta segunda-feira, foi diagnosticado com uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e precisará passar por cirurgia.