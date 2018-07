Valdivia volta do Chile e treina no Palmeiras

SÃO PAULO - Em preparação para seu próximo compromisso no Campeonato Brasileiro, mas também pensando na decisão da Copa do Brasil, o Palmeiras treinou praticamente completo na tarde desta quarta-feira na Academia de Futebol. A principal novidade foi a presença de Valdivia, que retornou do Chile.

O meia passou os últimos dias no seu país, com a intenção de rever sua esposa e filhos, que deixaram o Brasil após o jogador e a sua mulher serem vítimas de um sequestro relâmpago em São Paulo. O chileno, porém, não trabalhou com o restante do grupo e realizou apenas atividades físicas, com uma corrida no campo e trabalhos na academia.

Atividade semelhante foi feita pelo volante Marcos Assunção, que desfalcou o Palmeiras nos últimos dois jogos em razão de dores na coxa direita. Assim, a tendência é que ambos possam enfrentar o Figueirense, domingo, em Barueri, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

A participação de Valdivia e Marcos Assunção em atividades físicas não foram as únicas novidades do Palmeiras nesta quarta-feira. O lateral-direito Arthur e o zagueiro Thiago Heleno, que estavam com dores musculares, participaram normalmente do treinamento tático comandado pelo técnico Luiz Felipe Scolari. Assim, o único ausente do treinamento foi o atacante Luan, em recuperação de lesão muscular na coxa esquerda.