Vale 'quebrar dentes' por vitória palmeirense, garante o goleiro Bruno

SÃO PAULO - A derrota diante do Náutico por 1 a 0, domingo, aumentou ainda mais a crise do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Amargando a incômoda 18.ª colocação, a equipe precisa tirar dez pontos para o Bahia, primeiro time fora da zona da degola, para evitar o rebaixamento. Por isso, o confronto desta quarta-feira, diante dos baianos, em Pituaçu, é considerado uma final para o clube paulista, e o goleiro Bruno promete uma vitória a todo custo.

"De quarta-feira não passa, precisamos do resultado e vamos conseguir de um jeito ou de outro. Botando a cara na frente da bola e quebrar todos os dentes para não deixá-la entrar ou com gol de mão, temos de fazer o resultado", disse o goleiro do Palmeiras.

A crise palmeirense dava sinais de que seria amenizada com as duas vitórias consecutivas após a chegada de Gilson Kleina - contra Figueirense e Ponte Preta -, mas a equipe voltou a mostrar fragilidade e os mesmos defeitos do campeonato e, no último sábado, chegou à terceira derrota consecutiva - havia perdido também para São Paulo e Coritiba.

A fase é tão desesperadora que nem mesmo os jogadores conseguem achar uma explicação para tamanho desastre. "Não tem explicação para estarmos nessa situação, e nem adianta ficar falando, fazendo discurso. Estamos fazendo por merecer e estamos treinando forte, mas falta acontecer em campo. Temos de continuar trabalhando, só assim vamos sair (da zona de rebaixamento)", disse Bruno.

O goleiro ainda exaltou o ambiente no Palmeiras e descartou a existência de problemas internos, que isso esteja sendo o causador dos maus resultados do time. "Não tem nada disso. Não nos chega nada também de bastidores do clube ou extracampo. Nunca chegou. Nosso grupo é muito bom, o ambiente é gostoso de se trabalhar. Todos os treinadores que passaram por aqui falaram isso."

Contra o Náutico, o Palmeiras começou melhor, perdeu diversas chances e acabou sofrendo o gol quando era superior em campo. A atuação foi exaltada por Bruno, que apontou que o único erro da equipe foi no momento de finalizar. "Ninguém pode falar que o time deixou de correr e lutar. Nossa cabeça está tão inchada quanto a de todos os palmeirenses. Fomos um dos poucos times que jogaram de igual para igual com o Náutico nos Aflitos, mas a bola não entrou. Futebol é bola na rede e eles fizeram na chance que tiveram. Depois, com um a menos, ficou mais difícil. claro."