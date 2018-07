Valencia acerta a contratação do volante Seydou Keita, ex-Barcelona

VALÊNCIA - O Valencia anunciou nesta quinta-feira que acertou a contratação do volante Seydou Keita, que teve passagem de sucesso pelo Barcelona e também defendeu o Sevilla no futebol espanhol. Por meio de nota publicada em seu site oficial, o clube confirmou que o jogador malinês irá assinar contrato até 30 de junho, sendo que o compromisso está dependendo apenas da realização de exames médicos para ser firmado.

O time espanhol também confirmou nesta quinta que o contrato a ser assinado por Keita tem uma cláusula que prevê a opção da renovação do acordo por mais uma temporada. Ele chega ao Valencia depois de deixar o time chinês do Dalian Aerbin, defendido por ele desde 2012, ano em que deixou o Barcelona.

Com 34 anos de idade, Keita foi contratado pelo Barça em 2008, após vestir a camisa do Sevilla por uma temporada, e fez parte da era de ouro do time catalão sob o comando de Pep Guardiola, hoje técnico do Bayern de Munique. Pela equipe, ele faturou 14 títulos, entre eles dois da Liga dos Campeões da Europa, dois do Mundial de Clubes da Fifa, três do Campeonato Espanhol e dois da Copa do Rei.

Prestes a defender o terceiro clube espanhol diferente, Keita também vestiu as camisas dos franceses Olympique de Marselha, Lorient e Lens em sua carreira. Em sua chegada ao Aeroporto de Manises, em Valência, ele festejou o fato de poder voltar a atuar na Espanha. "Vou dar todo o meu esforço em benefício do Valencia, com a satisfação de ter retornado ao futebol espanhol", disse.

Também nesta quinta-feira, o Valencia confirmou os empréstimos do atacante português Hélder Postiga para a Lazio e do meia mexicano Andres Guardado para o Bayer Leverkusen. O mesmo ocorreu com o atacante colombiano Dorlan Pabon, cedido ao São Paulo por 18 meses e cuja contratação foi oficializada pelo clube do Morumbi nesta quinta.