Valencia acerta com o hispano-brasileiro Rodrigo, ex-Benfica

O Valencia anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Rodrigo Moreno, que estava no Benfica. O jogador, que chega com status para ser titular do time, é nascido no Brasil, mas defendeu a seleção da Espanha nas categorias de base. Ele é filho do ex-lateral-esquerdo Adalberto, ex-Flamengo, e foi morar na Europa aos 12 anos, quando o pai começou a trabalhar numa escolinha de futebol junto com Mazinho, em Vigo.

O garoto carioca, que até então treinava no Flamengo, passou a jogar pelo Celta. Ainda na base, passou ao Real Madrid, chegando a treinar com o elenco principal, sem, contudo, jogar. Vendido ao Benfica em 2010, por 6 milhões de euros, ficou um ano emprestado ao Bolton, a Inglaterra, antes de se firmar.

Aos 23 anos, chega ao Valencia com o vice-campeonato da Liga Europa das duas últimas temporadas no currículo. Rodrigo fica na Espanha por empréstimo de uma temporada para tentar chamar atenção da seleção principal. Afinal, no ano passado foi o artilheiro do time campeão europeu sub-21. No time, nomes como Tello, Morata, Koke, Isco, Thiago Alcântara, Illarra, Montoya, Batra e De Gea, todos com espaço nas principais equipes do país.