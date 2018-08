Valencia acerta o empréstimo do atacante russo Denis Cheryshev por uma temporada

O Valencia anunciou nesta terça-feira que entrou em acordo com o Villarreal para contar com o atacante russo Denis Cheryshev nesta temporada. O vínculo por empréstimo, que ainda depende das assinaturas entre as partes, terá validade até junho de 2019.

Nas últimas semanas, Denis Cheryshev é o terceiro jogador que chega para reforçar o setor de ataque do clube espanhol, depois da contratação do francês Kevin Gameiro, que pertencia ao Atlético de Madrid, e do empréstimo do belga Michy Batshuayi, cedido pelo Chelsea.

O Valencia se prepara para a disputa de três competições nesta temporada: Campeonato Espanhol, Liga dos Campeões da Europa e Copa do Rei. A estreia no torneio nacional vai acontecer nesta segunda-feira contra o Atlético de Madrid, no estádio Mestalla, em Valência.

Entre 2015 e 2016, Denis Cheryshev defendeu o Valencia, também por empréstimo, à época cedido pelo Real Madrid. O russo disputou 32 jogos pelo Villarreal na última temporada, foi titular em 12 partidas e fez quatro gols.

Já na Copa do Mundo, o atacante alcançou as quartas de final com a Rússia, que foi eliminada pela Croácia, nos pênaltis. Ele foi a campo em cinco oportunidades pela seleção anfitriã do torneio e marcou quatro vezes, o que fez dele um dos vice-artilheiros da competição.