Valencia agradece apoio da torcida santista e prevê retornar 'mais forte' Fora da Copa América por conta de uma grave lesão, o volante Edwin Valencia agradeceu o apoio da torcida do Santos nesta segunda-feira e prometeu voltar "mais forte" ao time após se recuperar do rompimento do ligamento cruzado do joelho direito. Ele se machucou na partida da Colômbia contra o Peru, neste domingo.