Valencia anuncia acerto com técnico do San Lorenzo

VALÊNCIA - Dez dias após demitir o sérvio Miroslav Dkukic, a diretoria do Valência anunciou nesta quinta-feira o nome do seu novo treinador. Será o argentino Juan Antonio Pizzi, que acabou de levar o San Lorenzo ao título do Torneio Clausura, da Argentina. O time ganhou relevância mundial recentemente por ser o time do papa Francisco.

O Valencia não informou os valores envolvidos na negociação e nem o tempo de contrato. A expectativa é que Pizzi seja apresentado ainda neste ano. Ele chega ao clube espanhol acompanhado do preparador físico Alejandro Richino e do auxiliar Manuel Suárez.

No comando da equipe espanhola, Pizzi terá a missão de por fim à irregularidade apresentada pelo time na atual temporada europeia. Com 20 pontos, o Valencia ocupa o 11º lugar da tabela do Campeonato Espanhol, cada vez mais distante da zona de classificação para as competições europeias.