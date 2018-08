Valencia anuncia acordo com Atlético de Madrid para a contratação de Gameiro

O Valencia anunciou, neste domingo, acordo com o Atlético de Madrid para a contratação de Kevin Gameiro. O atacante francês é a sétima aquisição para a temporada e o clube segue na busca por mais reforços no mercado. Gameiro é o segundo jogador de ataque que a equipe de Valência adquiriu três dias após a chegada do belga Michy Batshuayi por empréstimo junto ao Chelsea.

"O Valencia CF chegou a acordo com o Atlético de Madrid, que ainda precisa ser formalizado, para a transferência de Kevin Gameiro", segundo comunicado divulgado pelo clube, que terminou em quarto lugar na última temporada do Campeonato Espanhol e vai disputar a Liga dos Campeões da Europa a partir da fase de grupos.

Na última temporada, Kevin Gameiro conquistou o título da Liga Europa com o Atlético de Madrid, embora na decisão contra o Olympique de Marselha - vencida por 3 a 0 - tenha ficado no banco de reservas.

Aos 31 anos, o atacante francês começou a sua carreira no Strasbourg, da França. Depois, passou por Lorient, Paris Saint-Germain e Sevilla antes de chegar ao Atlético de Madrid.