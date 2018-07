Valencia anuncia contratação de técnico para no 'mínimo duas temporadas'

O Valencia anunciou nesta quinta-feira, por meio de um comunicado, que acertou a contratação do técnico Marcelino García. Ao oficializar o acordo, o clube destacou que o treinador chegará para ocupar o cargo por "um período mínimo de duas temporadas" do futebol europeu.

O comunicado também informou que a apresentação oficial do novo comandante irá ocorrer após a disputa da última partida da equipe neste Campeonato Espanhol, marcada para o dia 21 de maio, contra o Villarreal, em casa. "Até esta data as partes não realizarão declarações públicas", avisou o clube.

Por fim, o curto comunicado é encerrado com o Valencia ressaltando que "quer expressar aos seus torcedores sua especial satisfação por esta contratação".

Marcelino, entretanto, chegará ao clube depois de passar quase toda uma temporada europeia sem treinar um time, pois não está trabalhando como técnico desde quando foi demitido pelo Villarreal, em agosto do ano passado, depois de ficar à frente da equipe pelo longo período de três anos e meio.

O novo técnico do Valencia irá também assumir o cargo que vem sendo ocupado por Salvador González Marco, mais conhecido como Voro, desde a demissão de Cesare Prandelli, ex-técnico da seleção italiana, em dezembro do ano passado.

Voro seguirá no comando da equipe nas duas últimas partidas deste Campeonato Espanhol, contra o Espanyol, neste sábado, em Barcelona, e diante do Villarreal, no dia 21. Sem mais pretensões nesta reta final da competição, o time ocupa o modesto 13º lugar e amarga a segunda campanha ruim consecutiva no torneio.