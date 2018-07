Valencia anuncia retomada de obras de novo estádio

A obra é criticada até pela torcida, que entende que o estádio é um elefante branco, uma vez que terá capacidade para 75 mil torcedores (20 mil a mais que o Mestalla), enquanto a média de público do clube no Espanhol raramente ultrapassa 40 mil pessoas. Nesta temporada, por exemplo, ela é de 38 mil pagantes. Especula-se que o Nou Mestalla terá um custo total de 350 milhões de euros. Para completá-lo serão necessários mais 150 milhões.

Para finalizar o estádio, que será um dos mais modernos do mundo, o Valencia conseguiu um financiamento a médio prazo junto ao banco Bankia. Manuel Llorente, presidente do clube, classifica o acordo como "histórico". "É um dia que entra para a história e que faz felizes centenas de milhares de torcedores do Valencia que logo verão a equipe jogar em um dos melhores estádios da Europa. A nova casa do Valencia permitirá ao clube dar um salto de qualidade em todos os âmbitos."

Por conta dos problemas financeiros que viveu e que ainda não se afastaram completamente de Valência, o clube tem tido dificuldades em segurar seus principais jogadores. Dos campeões mundiais com a Espanha em 2010, quatro pertenciam ao Valencia, mas todos já foram negociados. Villa assinou antes mesmo do Mundial com o Barcelona, David Silva foi para o Manchester City, Marchena fechou com o Villarreal e Mata para o Chelsea. Um ano antes da Copa, Albiol já havia se transferido para o Real Madrid.