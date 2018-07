Valencia bate Celta e termina Espanhol em oitavo lugar

VALÊNCIA - O Valencia encerrou a sua participação no Campeonato Espanhol com vitória. Neste sábado, em partida válida pela ultima rodada da competição, disputada no Estádio Mestalla, a equipe derrotou o Celta por 2 a 1, na despedida do técnico Luis Enrique, especulado no Barcelona, do comando do time de Vigo.

Assim, o Valencia evitou terminar o Campeonato Espanhol atrás do Levante, o seu rival local, pela primeira vez na história, ficando na oitava colocação, com 49 pontos. O Celta também somou 49 pontos e concluiu o torneio em nono lugar, logo à frente do Levante, o décimo, com 48.

Fora de casa, o Celta abriu o placar da partida logo aos cinco minutos do primeiro tempo, com o gol marcado por Íñigo López. Porém, o Valencia, que teve os brasileiros Diego Alves e Jonas como titulares, além de ter promovido a entrada de Vinicius Araújo no final, reagiu.

Sofiane Féghouli, incluído na lista prévia de convocados da Argélia para a Copa do Mundo, empatou o duelo aos 41 minutos. A virada aconteceu na etapa final, aos 11 minutos, com o gol marcado pelo argentino Pablo Piatti, definindo a vitória do Valencia em seu último compromisso no Campeonato Espanhol.