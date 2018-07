Valencia bate Lyon pela Liga dos Campeões; Zenit vira líder da chave

Considerado o mais fraco da atual edição da Liga dos Campeões, o Grupo H tem o Zenit como time a ser batido até o momento. Nesta terça-feira, os russos venceram o Gent por 2 a 1, em casa, e mantiveram os 100% de aproveitamento após duas partidas. No outro duelo da chave, o Valencia foi à França e venceu o Lyon por 1 a 0.

Os resultados deixaram o Zenit na ponta isolada do grupo, com seis pontos, seguido pelo Valencia, que tem três. Gent e, principalmente, Lyon decepcionam neste início de competição e somam apenas um ponto, justamente do empate entre eles na primeira rodada.

Para somar seus primeiros pontos no torneio, o Valencia foi arrojado mesmo atuando fora de casa e contou com lindo gol de Feghouli, em chute forte de fora da área, para pular à frente no placar. Os franceses do Lyon até pressionaram na segunda etapa, mas pararam na marcação espanhola.

Na Rússia, o Zenit também suou, mas venceu em dia inspirado de Hulk. Se não marcou, o atacante da seleção brasileira deu duas assistências, sendo fundamental para o resultado. A primeira aconteceu aos 35 minutos do primeiro tempo, quando ele arrancou pela esquerda, ganhou no corpo do marcador e cruzou para Dzyuba marcar de cabeça.

A vantagem fez o Zenit relaxar, e o Gent cresceu. O empate saiu logo no início do segundo tempo, aos 11 minutos. Matton aproveitou cruzamento da esquerda e emendou bonito, de primeira. Mas aos 22, Hulk foi novamente decisivo, arrancou entre os zagueiros e deu linda enfiada para Shatov, que dominou e tocou com estilo para fechar o placar.