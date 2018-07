Valencia bate Osasuna e abre vantagem na Copa do Rei

A vitória é a terceira seguida do clube desde a chegada do técnico Ernesto Valverde, contratado para o lugar de Mauricio Pellegrino, demitido depois de duas goleadas seguidas. Curiosamente, o triunfo é o segundo em sequência sobre o Osasuna, uma vez que os dois times já haviam se enfrentado no sábado, pelo Campeonato Espanhol, com vitória do Valencia por 1 a 0, também em Pamplona.

Por pouco o resultado não se repetiu nesta terça-feira. Dani Parejo abriu o placar aos três minutos do segundo tempo, de falta, e o placar seguiu assim até os 48, quando Soldado, substituto de Jonas, ampliou. Ex-jogador do Osasuna, o artilheiro não comemorou.