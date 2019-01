Valencia bate Villarreal em casa e se aproxima dos líderes do Espanhol

O Valencia fez seu dever de casa e derrotou, sem dificuldades, o Villarreal, por 3 a 0, neste sábado, no estádio Mestalla, em duelo válido pela 21.ª rodada do Campeonato Espanhol, se aproximando do pelotão de cima da tabela.

Dentro de casa, o Valencia se mostrou forte e chegou à vitória com naturalidade. O francês Mouctar Diakhaby abriu o placar, o russo Denis Cheryshev ampliou e o artilheiro brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo Moreno fechou a conta no final da partida.

O resultado faz com que o Valencia suba um degrau e assuma a sexta colocação, agora com 29 pontos e um pouco mais perto da zona de classificação à Liga Europa e dos líderes do torneio. Com uma campanha decepcionante, o Villarreal é o e penúltimo colocado e soma 18 pontos.

Também neste sábado, Leganés e Eibar empataram em 2 a 2. Depois de sair perdendo por 2 a 0, com gols marcados por Kike e Joan Joardan, o Leganés buscou o empate na etapa final. Ele veio dos pés do marroquino Youssef En-Nesyri, que balançou as redes duas vezes. Com a igualdade, o Leganés permanece na 15ª posição, com 23 pontos, e o Eibar fica no décimo posto, com 26.

A 21ª rodada continua neste domingo com mais cinco jogos, entre eles o duelo do líder Barcelona diante do Girona e o confronto entre Real Madrid e Espanyol, e será encerrada na segunda-feira.