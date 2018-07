Valencia busca empate nos acréscimos com o Atlético O Valencia conseguiu no último minuto evitar a oitava vitória seguida do Atlético de Madrid. Nesta terça-feira, fora de casa, no Estádio Mestalla, a equipe madrilenha saiu na frente do placar, com Raúl Garcia, mas permitiu o empate em 1 a 1 aos 47 minutos do segundo tempo, com Helder Postiga.