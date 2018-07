Valencia busca vaga no Fluminense após se recuperar de lesão

RIO - Recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, sofrida no início do mês, o volante Edwin Valencia vai reforçar o Fluminense no começo do Campeonato Brasileiro. O jogador colombiano agora trabalha para conquistar a titularidade do time, que está sob o comando do recém-contratado Cristóvão Borges.

"Estou muito feliz em voltar aos treinamentos, quero sempre ajudar o Fluminense. Creio que o Brasileiro vai ser difícil, mas estamos preparados. Vou trabalhar forte para buscar meu espaço, mas sempre respeitando meus companheiros e o técnico Cristóvão, que chegou e mostrou ser uma pessoa que entende de futebol", disse.

O Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, às 18h30, no Maracanã, diante do Figueirense. E Valencia conta com o apoio da torcida para largar bem na competição. "O primeiro jogo é contra o Figueirense e contamos com a presença da torcida para nos ajudar durante todo o jogo. Quando a torcida do Fluminense joga junto, nosso time fica muito mais forte. Eles sabem que juntos somos o Fluminense", afirmou.