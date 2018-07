Valencia chega para substituir Arouca, mas evita comparações

O volante Edwin Valencia foi apresentado na tarde desta quarta-feira, na Vila Belmiro, como novo reforço do Santos. O colombiano, que estava sem contrato depois de uma passagem de cinco temporadas pelo Fluminense, chega para substituir Arouca, em litígio com o clube, mas não se sente confortável com as comparações. "Tenho características de muita marcação, jogador forte. A respeito do Arouca, é um excelente jogador, não vou fazer o mesmo trabalho dele, são características diferentes. Mas posso fazer o trabalho de segundo volante", disse.

O jogador considera positivo o fato de o Santos ter várias opções para a proteção da zaga. "No meio, o Santos tem grandes jogadores. Qualquer um que sair como titular, vai ser bom pro Santos. É uma briga boa, vou me preparar ao máximo e tentar ganhar a posição entre os 11, mas quem tem a ganhar com isso é o Santos", garantiu.

Embora estivesse sem clube após sair do Fluminense, Valencia foi uma indicação do técnico Enderson Moreira, que aposta em jogadores que exerçam mais de uma função. O colombiano pode ser primeiro ou segundo volante e chegou a atuar até como zagueiro no time carioca. Por causa destas características, ele tem boas chances de ser titular da equipe.

Valencia é o quarto jogador a ser apresentado pelo Santos nesta temporada. Além do volante, o time da Vila Belmiro já assinou contrato com os meias Chiquinho e Elano e o atacante Ricardo Oliveira. O meia Marquinhos Gabriel e o zagueiro Werley também já acertaram contrato, mas ainda não foram apresentados.