Valencia confirma interno após demitir seu 5º técnico em três anos

Quando contratar um substituto efetivo, o Valencia irá conhecer seu sexto técnico em três anos. O clube manteve Unai Emery por quatro temporadas, mas o demitiu em 2012. Depois disso, ainda passaram pelo Mestalla o argentino Mauricio Pellegrino, o espanhol Ernesto Valverde, o sérvio Miroslav Djukic e o argentino Juan Antonio Pizzi.

Nuno Espírito Santo estava no comando do Valencia desde o início da temporada passada, tendo ficado um ano e meio no cargo. O treinador português tinha contrato até 2018, mas foi dispensado após a 13.ª rodada do Espanhol, com o time em nono lugar, com 19 pontos de 39 possíveis.

Nesta segunda, a diretoria informou que Salvador González, o Voro, ex-jogador da seleção espanhola de 52 anos, vai assumir interinamente. Havia a expectativa de que o cargo ficasse com Phil Neville, ex-zagueiro da Inglaterra, que se aposentou há apenas dois anos e trabalha como auxiliar no Valencia.