Valencia confirma permanência de técnico e estende contrato

A diretoria do Valencia confirmou nesta terça-feira a permanência do técnico espanhol Pako Ayestaran, que substituiu o inglês Gary Neville como interino em março. O treinador não apenas foi mantido à frente do time espanhol como também teve o contrato renovado até 2018.

Ayestaran foi o responsável por reerguer o time no Campeonato Espanhol após ameaças de rebaixamento, em razão do fraco rendimento da equipe sob o comando de Neville. O inglês assumira o Valencia em dezembro, no lugar do português Nuno Espirito Santo, mas acabou sendo demitido apenas quatro meses depois da contratação.

Ex-jogador do próprio Valencia, Ayestaran retornou ao clube em fevereiro deste ano para ser auxiliar de Neville. Com a contratação de alguém com intimidade com o clube, a diretoria pretendia compensar em parte a falta de experiência de Neville como treinador. O inglês não conquistou uma vitória até sua 10ª partida pelo clube espanhol.

Assim como Neville, Pako Ayestaran também tem pouca experiência como treinador. Começou a atuar na função em 2013 e comandou três times antes de chegar ao Valencia. Seu maior destaque aconteceu no Maccabi Tel Aviv, pelo qual faturou três títulos. Como jogador, foi campeão da então Copa da Uefa (atual Liga Europa) e do Espanhol duas vezes pela equipe que agora treina.