Valencia confirma retorno de Vinicius Araújo ao Cruzeiro

Vinicius foi vendido para o Valencia antes mesmo de completar 30 jogos com a camisa do Cruzeiro, no início do ano passado. O garoto quase não atuou na Espanha e passou a última temporada emprestado ao Standard de Liège, da Bélgica, onde também foi reserva. Em um ano e meio, só marcou um gol na Europa.

Por isso, o Valencia não viu problemas em liberar Vinicius Araújo para voltar ao Brasil, tendo confirmado nesta quinta-feira o empréstimo ao Cruzeiro. O atacante tem a expectativa de jogar a Olimpíada pela seleção brasileira. Em março, pelo time então comandado por Alexandre Gallo, seu sua mais recente aparição em uma partida.