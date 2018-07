Valencia dá vexame e perde em casa para lanterna

Com o resultado, o Valencia estacionou nos 47 pontos, na terceira colocação, e vê o Levante, que tem 44, se aproximar perigosamente. Já o Zaragoza permanece na última colocação do campeonato, mesmo chegando aos 22 pontos. O Villarreal, 17.º, que hoje estaria livre do rebaixamento, tem 27, mas ainda joga nesta quarta.

O time da casa saiu na frente nesta quarta, com Hernandez, logo aos 9 minutos, e ficou em vantagem numérica com a expulsão de Alvarez, 11 minutos depois. Mesmo assim, o Zaragoza conseguiu buscar o empate com Apoño, aos 30 minutos, em cobrança de pênalti duvidoso.

No segundo tempo, o Valencia foi para cima, pressionou e perdeu diversas chances de voltar a liderar. Aproveitando-se dos contra-ataques, o Zaragoza marcou o gol da virada, aos 31 minutos, novamente com Apoño. O time visitante ainda teve outro jogador expulso - Zuculini - no final do jogo, mas os mandantes não souberam aproveitar.

Ainda nesta quarta, Falcao Garcia deu a vitória para o Atlético de Madrid diante do Athletic Bilbao. O colombiano marcou os dois gols, ambos no segundo tempo, do triunfo por 2 a 1, em partida no Vicente Calderón. Martinez descontou para os visitantes nos acréscimos.

A vitória levou o time da capital espanhola aos 39 pontos, na sétima colocação, ainda na briga por uma vaga nas competições europeias. Já o Athletic Bilbao está na nona colocação, com 37 pontos.

Nas outras duas partidas do dia, vitórias dos visitantes. O Levante derrotou a Real Sociedad, de virada, por 3 a 1. Vela abriu o placar para o time da casa, mas Barkero, Kone e Torres selaram o placar. Já o Mallorca foi até Gijón e derrotou o Sporting por 3 a 2.