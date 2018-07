Valencia decepciona e só empata pela Copa do Rei Terceira força do futebol espanhol na temporada, o Valencia decepcionou nesta terça-feira ao ficar apenas no empate sem gols com o Cádiz na sua estreia na Copa do Rei. Mesmo utilizando a maior parte dos seus jogadores titulares. a equipe valenciana sofreu contra um time da terceira divisão espanhol. O empate em 0 a 0 obriga o time de Jonas a vencer a partida de volta, no dia 22 de dezembro, desta vez em Valência.