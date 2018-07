Valencia decepciona, perde do Getafe e desperdiça chance de encostar no Barcelona

O Valencia desperdiçou neste domingo grande chance de encostar no Barcelona. Depois do líder vacilar no sábado e empatar com o Celta, a equipe valenciana fez ainda pior: perdeu para o Getafe por 1 a 0, fora de casa, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

+ Fora de casa, Barcelona só empata com o Celta

O resultado manteve o Valencia na vice-liderança com 31 pontos, agora cinco atrás do Barcelona. Em terceiro, vem o Atlético de Madrid, com 30, único dos principais postulantes ao título a vencer na rodada - ganhou da Real Sociedad por 2 a 1, enquanto o quarto Real Madrid só empatou sem gols com o Athletic Bilbao.

Ocupando a oitava colocação com 19 pontos, o Getafe ignorou o favoritismo do adversário neste domingo e foi melhor desde o início. Mas, apesar da pressão, só chegou com maior perigo no segundo tempo. Logo aos seis minutos, o atacante Angel Rodriguez recebeu sozinho, invadiu a área e bateu cruzado, rasteiro e com força, mas para fora.

E a pressão, enfim, surtiu efeito aos 20 minutos. Após cruzamento na área, Gabriel Paulista afastou mal, Markel Bergara aproveitou a sobra e bateu de primeira. A bola ainda desviou no zagueiro brasileiro antes de entrar.

Em desvantagem, o Valencia saiu do campo de defesa e pressionou nos minutos finais. O empate quase saiu em falta muito bem cobrada por Parejo. Mas a bola bateu na trave e sacramentou o triunfo do Getafe.

Ainda neste domingo, confirmando a péssima rodada dos favoritos, o Villarreal até abriu o placar contra o Leganés, fora de casa, mas acabou perdendo de virada, por 3 a 1. Daniel Raba marcou já no segundo tempo e Diego Rico, Nabil El Zhar e o volante brasileiro Gabriel asseguraram o triunfo dos mandantes.

O resultado manteve o Villarreal na sexta colocação, com 21 pontos, apenas um na frente do sétimo colocado, o Leganés.