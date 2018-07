Valencia derrota Almería e aumenta vantagem por vaga na Liga

Gols no segundo tempo do atacante Roberto Soldado, do defensor Marius Stankevicius e do substituto Jordi Alba selaram a vitória do Valencia, que foi a 63 pontos.

Com seis partidas para o final do torneio, o Valencia está nove pontos à frente do Villarreal, que recebe o Zaragoza na segunda-feira.

O Almería continua na lanterna, quatro pontos atrás do Hércules, que encara o Levante no domingo, e sete atrás de Zaragoza e Málaga.

As esperanças do Sevilla de conquistar uma vaga na próxima Liga Europa sofreram um revés neste sábado depois que o time foi derrotado por 1 x 0 pelo Getafe, que luta contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol.

A derrota dá a Athletic Bilbao, Atlético de Madri e Espanyol uma chance de ultrapassar a equipe da Andaluzia, que tem 46 pontos em 32 partidas. Os três times jogam no domingo.

O Athletic, que tem 45 pontos, enfrentará o Osasuna, enquanto o Espanyol, com 44, recebe o Atlético, que também possui 45 pontos.

O brasileiro Julio Baptista, do Málaga, fez dois gols em seu retorno de lesão e ajudou o time a obter uma vitória por 3 x 0, em casa, sobre o Mallorca. Com o triunfo, o time saiu da zona do rebaixamento e está em 17o.