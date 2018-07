Valencia derrota BATE Borisov e embola Grupo F Grande surpresa nas duas primeiras rodadas da Liga dos Campeões da Europa, o BATE Borisov não conseguiu manter a boa fase e perdeu em casa nesta terça-feira, o que embolou a classificação do Grupo F. Mesmo jogando em Minsk, o time bielo-russo perdeu para o Valencia por 3 a 0, com três gols do atacante espanhol Soldado. E no outro jogo da chave, o Bayern de Munique foi à França para ganhar do Lille por 1 a 0.