Valencia derrota Málaga em casa pelo Campeonato Espanhol

Estadão Conteúdo 29 Agosto 2014 | 19h13

Atuando em casa, o Valencia conseguiu construir a sua vitória após o Málaga ficar com um jogador a menos, em função do cartão vermelho recebido por Sergi Darder, aos 27 minutos do primeiro tempo. Logo depois, aos 31, Francisco Alcacer abriu o placar da partida.

Depois, aos 45 minutos, Daniel Parejo até perdeu a sua cobrança de pênalti, mas conseguiu marcar no rebote para fazer 2 a 0. Pablo Piatti, aos 11 minutos do segundo tempo, definiu a vitória do Valencia por 3 a 0.

Na outra partida disputada nesta sexta-feira, o Getafe somou seus primeiros pontos no Campeonato Espanhol ao bater o Almeria por 1 a 0, em casa. O único gol da partida foi marcado aos 29 minutos do primeiro tempo por Alvaro Vázquez, de volta ao clube após passagem pelo Swansea.