Valencia derrota o Alavés e sobe para terceiro no Campeonato Espanhol

Com certa tranquilidade e um bom primeiro tempo, o Valencia obteve um importante resultado neste sábado. Ganhou do Alavés por 3 a 1, em casa, em duelo válido pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.

+ Vermaelen sofre contusão e Mina volta a ser relacionado no Barcelona

+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol

O resultado fez a equipe subir para a terceira colocação, com 59 pontos, dois na frente do Real Madrid, que recebe o Girona no domingo e pode retomar o posto. Já o Alavés soma 31 e está em 16º.

O favoritismo do Valencia para o duelo foi confirmado logo nos minutos iniciais. Com gols do atacante brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo e do italiano Simone Zaza, respectivamente aos 19 e aos 33, a equipe mandante construiu boa vantagem ainda no primeiro tempo.

Ruben Sobrino ainda descontou para os visitantes aos quatro minutos da etapa final. Mas, após um gol contra de Victor Laguardia pouco depois, o Valencia reconstruiu boa vantagem e segurou o placar até o fim.

Ainda neste sábado, em duelo de duas equipes que estão na zona de rebaixamento, o Deportivo La Coruña não conseguiu aproveitar o apoio de sua torcida e ficou no empate com o Las Palmas por 1 a 1. Está, assim, em penúltimo com 20 pontos, um atrás do adversário.