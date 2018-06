Valencia derrota o Alavés nos pênaltis e avança às semifinais da Copa do Rei

Atual vice-campeão da Copa do Rei, o Alavés fez um jogo duro, mas não conseguiu impedir o Valencia de se classificar e ir às semifinais da competição. No tempo normal, o time basco buscou a vitória no final da partida, que terminou em 2 a 1, mesmo resultado do jogo de ida, mas em favor dos mandantes desta vez.

Nos pênaltis, o time de Gonçalo Guedes e Santi Mina perdeu só uma cobrança com Kondogbia, enquanto que o Alavés desperdiçou três pênaltis com Alfonso, Perez e Sobrino e acabou eliminado.

O sorteio para definir as semifinais da Copa do Rei e o mando das partidas será realizado nesta sexta-feira. Os duelos acontecem já no meio das próximas duas semanas.

Real Madrid e Leganés se enfrentam ainda nesta quarta-feira e Barcelona e Espanyol duelam nesta quinta para definir os dois últimos classificados às semifinais. Além do Valencia, o Sevilla já garantiu presença depois de eliminar o Atlético de Madrid.

Com a bola rolando, a partida foi movimentada desde o início. Apoiado por seus torcedores, o Alavés, ex-time do brasileiro Deyverson, hoje no Palmeiras, vendeu caro a classificação ao sair na frente do placar com Munir, ex-jogador do Valencia, que empatou com Santi Mina.

No final, Sobrino fez o gol da vitória, inflamando os torcedores no estádio Mendizorroza. Herói no tempo normal, Sobrino, no entanto, perdeu a última cobrança que culminou com a classificação do Valencia.