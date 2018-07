Valencia derrota o Eibar e assume quarta posição do Espanhol

O Valencia venceu o Eibar por 1 a 0, neste sábado, fora de casa, e se garantiu na quarta posição do Campeonato Espanhol. O time chegou aos 31 pontos, um atrás do Atlético de Madrid, terceiro colocado, que neste domingo irá encarar o Athletic Bilbao, também longe de seus domínios.

O único gol da vitória do Valencia foi marcado por Alcacer, aos 31 minutos do primeiro tempo. O resultado também deixou o Eibar na nona posição, com 20 pontos ganhos. Logo atrás do Eibar, na décima colocação, ficou neste sábado o Espanyol, que superou o Rayo Vallecano por 3 a 1, fora de casa, e também chegou aos 20 pontos. O Rayo é o 12º colocado, com 17 pontos. Sergio Garcia, com dois gols, foi o destaque do jogo, sendo que o brasileiro Léo Baptistão balançou as redes pela equipe da casa.

Em outro confronto deste sábado pelo Espanhol, Levante e Real Sociedad empataram por 1 a 1, em Valência. O resultado acabou sendo ruim para os dois times, que estão empatados com 15 pontos e seguem próximos à zona de rebaixamento da tabela.