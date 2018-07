Valencia derrota Rayo e persegue liderança na Espanha

O atacante brasileiro Jonas colocou o time na dianteira aos 21 minutos. O também brasileiro Diego Alves manteve o Valencia em vantagem no jogo com belas defesas, e o argentino Tino Costa dobrou a vantagem aos 12 minutos do segundo tempo.

Raul Tamudo, reserve do Rayo, recuperou um gol para os anfitriões, chutando de dentro da pequena área após parecer dominar a bola com o braço, a seis minutos do apito final.

O Valencia, que fez sete gols no Racing Genk em partida da Liga dos Campeões na quarta-feira, garantiu a terceira colocação por mais uma semana, chegando a 27 pontos em 13 jogos, quatro atrás do líder Real.

O Real Madrid, por sua vez, bateu o Valência por 3 x 2 no último final da semana e recebe o rival Atlético de Madri neste sábado. O segundo colocado Barcelona, com 28 pontos, também está na capital espanhola para enfrentar o Getafe.

(Reportagem de Mark Elkington)